Депутат нашёл вакансию наркокурьера в Facebook

https://static.news.ru/photo/d421e6d0-6c7b-11eb-8e28-96000091f725_660.jpg Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency

Депутат Государственной думы, единоросс Антон Горелкин рассказал, как попал в чат к HR-специалисту наркоторговцев. По его словам, для этого достаточно было просто кликнуть на рекламу в соцсети Facebook.

Вот она, волшебная лёгкость, с которой Facebook и Instagram открывают перед гражданами России дверь в мир наркоторговли. Мы прошли по ссылке из рекламного объявления, предложенного Facebook. И попали в Телеграм-чат с HR-специалистом наркоторговцев. Мы ничуть не ошиблись насчёт характера работы. Это не розыгрыш и не ошибка. Ищут закладчиков и фасовщиков наркотиков, — написал он в Telegram.

Политик пообещал обратиться в правоохранительные органы. Он считает, что произошедшее — показатель необходимости введения ответственности социальных сетей за контент.

Бандиты даже не парятся поменять баннер, они просто запускают его в рекламную сеть FB c разных учётных записей, — подчеркнул он.

Парламентарий рассказал, что об этой «вакансии» ему рассказал знакомый. Однако сама реклама поступила не через личные сообщения, а через рекламный сервис соцсети. Ссылка из объявления ведёт в чат в Telegram, где находится HR-специалист наркоторговцев.

На собеседование может сходу попасть ваш сын-школьник или дочь-студентка... Facebook плевать на контент рекламы, им, как и наркодилерам, главное бабки. На этом фоне приятным контрастом выглядит российский ВК, который, оказывается, рекламу преступников не пропускает, — считает он.

Горелкин сопроводил свой пост скриншотами переписки с рекрутером.

Как писал NEWS.ru, Госдума 10 февраля 2021 года приняла в третьем чтении проект закона, подразумевающего лишение свободы на срок до 10 лет за склонение с использованием Интернета к употреблению наркотиков. Часть 2 статьи 230 УК РФ, предполагающая наказание за подобные деяния, дополнится новым квалифицирующим признаком — «с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая Интернет».