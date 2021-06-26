Депутат напомнил об ответственности за подделку справок о вакцинации

Появление рынка поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса стало ответом на обязательную вакцинацию для представителей ряда профессий и ограничение доступа в определённые общественные места для невакцинированных. Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Куринный. По его мнению, чтобы граждане отказались от услуг мошенников, необходимо активнее убеждать всех в необходимости вакцинации. Свою позицию депутат выразил в интервью радио Sputnik.

У людей может быть реакция на попытки заставить привиться и получить сертификат. Нужно убеждение, тогда количество желающих привиться добровольно, а не избежать этого, купив формальную бумажку, будет больше, — сказал Куринный.

Он подчеркнул, что покупатели поддельных справок о вакцинации не просто рискуют своим и здоровьем окружающих, а могут быть привлечены к ответственности.

Это административная или даже уголовная ответственность, если будут последствия от их действий. Это есть в законодательстве, — резюмировал депутат.

Ранее стало известно. что власти Краснодарского края не намерены смягчать новые правила пребывания отдыхающих на курортах региона. Требование о наличии у туристов сертификатов о вакцинации остаётся в силе.