Депутат Миронов призвал дать врачам больше времени на приём пациентов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поликлиника

Врачам следует дать больше времени на приём пациентов, иначе граждане не получают качественную помощь, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Миронов, передают «Вести Подмосковья». Он отметил, что лишь 2% врачей согласны с тем временным лимитом, который отводится на осмотр пациента. Так, терапевт и педиатр должны проводить приём за 15 минут, эндокринолог — за 19, невролог — за 22, а онколог — за 23.

Времени на приём узких специалистов безусловно должно быть больше. Но чтобы расширить лимиты, необходимо решать системные проблемы здравоохранения. Восполнять дефицит медработников, переходить к прямому финансированию медицины, когда все вопросы отрасли решает государство, а не страховщики-посредники. И в первую очередь необходимо увеличивать госрасходы на медицину, как минимум до 7% ВВП, как предлагает наша фракция, — сказал Миронов.

Он добавил, что временные ограничения, устанавливаемые Минздравом с 2012 года, говорят о хронических проблемах российского здравоохранения, и это нужно исправлять.

Ранее NEWS.ru выяснял, как сегодня обманывают пациентов в медицинских клиниках. Например, это происходит с помощью несуществующих диагнозов, назначения лишних анализов и препаратов.