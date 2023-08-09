Депутат Милонов предложил маркировать чехлы для сигарет и бутылок Депутат Милонов предложил наносить надписи о вреде курения и алкоголя на портсигары и фляги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов в своем Telegram-канале рассказал об обращении к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с предложением наносить предупреждающие о вреде употребления надписи на красочные портсигары и чехлы для вейпов, а также на фляжки, чехлы и пакеты для бутылок. Народный избранник подчеркнул, что государство негативно оценивает употребление алкоголя и табакокурение.

Совместными силами законодательной и исполнительной власти принято и внедрено множество норм, ограничивающих публичную демонстрацию табака и алкоголя. Вместе с тем алкогольное и табачное «лобби» пытается находить новые пути обхода закона. К примеру, в продаже можно найти красочные портсигары, чехлы для вейпов и т. п., скрывающие предупреждающие надписи, — заявил Милонов.

Депутат предложил рассмотреть возможность внесения дополнений в существующую нормативно-правовую базу, обязывающую наносить соответствующие предупреждающие надписи о вреде табака и алкоголя для здоровья на всех аксессуарах, предназначенных для использования поверх оригинальных упаковок и этикеток.

Ранее Милонов поддержал предложение своей коллеги Марии Бутиной о запрете в России как кукол Барби, так и нашумевшего в мировом прокате одноименного фильма. Депутат отметил, что не имел бы ничего против Барби, если бы она оставалась «просто глупой куклой», потому что глупые куклы «тоже имеют право быть».