Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Елена Маханёк, задержанная в ходе расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, признала вину. Речь идёт о хищении свыше 20 млн рублей у дочернего предприятия «Газпрома».
Чиновнице избрали меру «в виде запрета определённых действий»,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте российского банкира Германа Горбунцова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Финансист является одним из главных свидетелей по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко о взятках в особо крупном размере. При обыске у него в квартирах обнаружили около 9 миллиардов рублей в разной валюте.
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