https://static.news.ru/photo/733ab63a-2280-11ea-8b6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Елена Маханёк, задержанная в ходе расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, признала вину. Речь идёт о хищении свыше 20 млн рублей у дочернего предприятия «Газпрома».

Чиновнице избрали меру «в виде запрета определённых действий», пишет ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга. Женщину задержали 18 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте российского банкира Германа Горбунцова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Финансист является одним из главных свидетелей по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко о взятках в особо крупном размере. При обыске у него в квартирах обнаружили около 9 миллиардов рублей в разной валюте.