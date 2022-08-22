Очередная волна коронавирусной инфекции накрывает Россию. За последние сутки в стране было выявлено свыше 37 тысяч случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. В последний раз показатель был выше в середине марта, когда зафиксировали 41 055 случаев. О том, готовы ли власти к новому удару инфекции, стоит ли ждать перевода школьников и студентов на дистант, вернутся ли QR-коды и не сбегут ли медики с работы, в интервью NEWS.ru рассказал заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

Алексей Владимирович, готова ли система здравоохранения к пресловутой новой волне?

— Эксперты уже давно прогнозировали, что пик новой волны придется на конец августа — начало сентября. К счастью, речь идет о менее опасном штамме, с меньшим числом осложнений и меньшим числом госпитализированных. Если говорить о готовности к волне, то да, мы готовы. Существующие резервы достаточны, даже избыточны. Нет проблем и с лекарственными препаратами, и с вакцинами, срок годности которых вынужденно продлевается. Лечебная сеть тоже адаптирована и в любой момент готова развернуть необходимое число коек.

Но можно услышать и другое мнение: что власть фактически опустила руки перед ковидом, что львиная доля ковидных коек в последнее время была просто-напросто свернута...

— А потребности в прежнем количестве госпиталей действительно нет, потому что число госпитализированных уменьшилось в два раза по сравнению с предыдущей волной. Значительно уменьшилась и смертность от ковида. Безусловно, такой огромный коечный фонд содержать пустым смысла нет, в случае необходимости новые мощности разворачиваются буквально за несколько дней. Такой опыт у нас имеется.

Ковидные выплаты медицинскому персоналу не так давно были приостановлены. Как вы считаете, это правильное решение?

— Фактически все эти выплаты сегодня приостановлены до 31 декабря. На мой взгляд, отменены они преждевременно. Сначала были отменены региональные выплаты, а потом, буквально месяц назад, свернули и федеральные. Сегодня все выплаты тем, кто работает с ковидными больными, сводятся к дополнительным 25 процентам от оклада, это по большому счету, конечно, копейки. Вернут ли выплаты вновь — будет зависеть от кадровых проблем. Если кадровые провалы возникнут, то выплаты придется возвращать, поскольку других вариантов привлечь людей в эти опасные зоны нет. Если существующих резервов хватит, то, думаю, никто эти выплаты возвращать не будет.

Депутат Куринный: «Торговать масками выгоднее, чем наркотиками»Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Другая болевая точка — вакцинация. О ее эффективности или неэффективности не говорил только ленивый. У вас есть мнение на этот счет?

— Эффективность вакцинации значительно снизилась: в первый год применения она оценивалась в 90 процентов, сейчас некоторые говорят, что таковая уже ниже 50. По официальным данным, вакцинация и ревакцинация снижают вероятность заболеть в два раза. К тому же в два раза снижается и число осложнений. К большому сожалению, приходится ориентироваться на западные данные — последние сведения наших клинических исследований почему-то не публикуются и до людей не доводятся.

КПРФ, которую вы представляете, активно выступала против ковидных ограничений, в частности против QR-кодов. Сейчас ваша позиция и позиция партии не поменялись?

— QR-коды — это абсолютно бесполезная вещь, как сейчас, так и тогда, когда только вводились. Ведь вакцинированные заражаются, вакцинированные являются переносчиками инфекции. Общие противоэпидемические меры придется, видимо, применять — мы говорим в первую очередь о масочном режиме в закрытых помещениях и, возможно, общественном транспорте при высоких цифрах заболеваемости. На мой взгляд, единый норматив должен быть установлен на федеральном уровне и вводиться именно оттуда. Ведь сегодня большая часть решений отдана на откуп местным властям: захочет глава региона ввести ограничения — введет, не захочет — не введет. Соответственно, возникают «плохие» губернаторы, «хорошие» губернаторы, осторожные губернаторы... Позиция КПРФ по QR-кодам не поменялась, они бесполезны, и мы видим в них ограничение прав граждан. К слову, против элементарных противоэпидемических мер мы никогда не выступали.

Алексей Владимирович, не будет ли введен дистант в сентябре, когда школьники и студенты приступят к занятиям? Ведь волна, по вашим же словам, стремительно нарастает.

— Не думаю, что это случится. Разве что на короткие сроки в отдельных регионах, когда будет фиксироваться пик заболеваемости. А так, чтобы это носило общий и тотальный характер, этого не произойдет. Хотя с открытием учебных заведений, как предполагается, мы увидим примерно 30-процентный рост числа заболевших. Это просчитано, к этому надо готовиться.

Депутат Куринный: «Торговать масками выгоднее, чем наркотиками»Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

А как следует сегодня относиться к коронавирусу? Как правильно реагировать?

— Люди воспринимают в штыки все попытки ущемить их права, ввести те или иные ограничения. Повторюсь, я являюсь сторонником единого подхода при введении подобных ограничений. Должны быть объективные критерии, а не так, когда кто-то захотел. То есть для Ульяновска и Мурманска должен действовать одинаковый набор правил: при каких ограничениях ограничения вводятся и при каких — снимаются. И, конечно же, если ограничения реализуются, то они должны быть не только обоснованными, но и реальными. Нам не стоит шарахаться из крайности в крайность: сначала закручивать до отказа гайки, а потом полностью всё открывать. Нужна золотая середина, это лучший вариант. Пока не все люди осознают, что мы идем к обычной эпидемии гриппа. Это ежегодное явление. Ковид станет такой же эпидемией.

Многие говорят, что если бы ковида не было, его следовало бы придумать. Слишком уж прибыльной оказалась пандемия. Вы разделяете такую позицию?

— Безусловно, на ковиде выросла отдельная индустрия. Люди зарабатывали колоссальные деньги, особенно на этапе, когда требовались маски, перчатки, антисептики, средства диагностики. К сожалению, государство в тот момент никак не контролировало аппетиты производителей. Судите сами: производство маски стоит рубль, а ее в самый критический период продавали за 50 рублей. Посчитайте маржу — торговать масками, пожалуй, выгоднее, чем наркотиками и оружием.

Депутат Куринный: «Торговать масками выгоднее, чем наркотиками»Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А сами сейчас вы бережетесь, носите маски?

— Я переболел — один раз официально и пару раз неофициально, учитывая клиническую картину. Приезжая в места, где есть ослабленные люди, — в больницы, соцучреждения, я всегда надеваю маску. На пике новой волны буду ограниченно посещать разного рода публичные мероприятия.

 