Депутат Куринный: «Торговать масками выгоднее, чем наркотиками» Зампред думского комитета по охране здоровья — о новой волне ковида, QR-кодах и дистанте

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Алексей Куринный

Очередная волна коронавирусной инфекции накрывает Россию. За последние сутки в стране было выявлено свыше 37 тысяч случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. В последний раз показатель был выше в середине марта, когда зафиксировали 41 055 случаев. О том, готовы ли власти к новому удару инфекции, стоит ли ждать перевода школьников и студентов на дистант, вернутся ли QR-коды и не сбегут ли медики с работы, в интервью NEWS.ru рассказал заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

— Алексей Владимирович, готова ли система здравоохранения к пресловутой новой волне?

— Эксперты уже давно прогнозировали, что пик новой волны придется на конец августа — начало сентября. К счастью, речь идет о менее опасном штамме, с меньшим числом осложнений и меньшим числом госпитализированных. Если говорить о готовности к волне, то да, мы готовы. Существующие резервы достаточны, даже избыточны. Нет проблем и с лекарственными препаратами, и с вакцинами, срок годности которых вынужденно продлевается. Лечебная сеть тоже адаптирована и в любой момент готова развернуть необходимое число коек.

— Но можно услышать и другое мнение: что власть фактически опустила руки перед ковидом, что львиная доля ковидных коек в последнее время была просто-напросто свернута...

— А потребности в прежнем количестве госпиталей действительно нет, потому что число госпитализированных уменьшилось в два раза по сравнению с предыдущей волной. Значительно уменьшилась и смертность от ковида. Безусловно, такой огромный коечный фонд содержать пустым смысла нет, в случае необходимости новые мощности разворачиваются буквально за несколько дней. Такой опыт у нас имеется.

— Ковидные выплаты медицинскому персоналу не так давно были приостановлены. Как вы считаете, это правильное решение?

— Фактически все эти выплаты сегодня приостановлены до 31 декабря. На мой взгляд, отменены они преждевременно. Сначала были отменены региональные выплаты, а потом, буквально месяц назад, свернули и федеральные. Сегодня все выплаты тем, кто работает с ковидными больными, сводятся к дополнительным 25 процентам от оклада, это по большому счету, конечно, копейки. Вернут ли выплаты вновь — будет зависеть от кадровых проблем. Если кадровые провалы возникнут, то выплаты придется возвращать, поскольку других вариантов привлечь людей в эти опасные зоны нет. Если существующих резервов хватит, то, думаю, никто эти выплаты возвращать не будет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Другая болевая точка — вакцинация. О ее эффективности или неэффективности не говорил только ленивый. У вас есть мнение на этот счет?

— Эффективность вакцинации значительно снизилась: в первый год применения она оценивалась в 90 процентов, сейчас некоторые говорят, что таковая уже ниже 50. По официальным данным, вакцинация и ревакцинация снижают вероятность заболеть в два раза. К тому же в два раза снижается и число осложнений. К большому сожалению, приходится ориентироваться на западные данные — последние сведения наших клинических исследований почему-то не публикуются и до людей не доводятся.

— КПРФ, которую вы представляете, активно выступала против ковидных ограничений, в частности против QR-кодов. Сейчас ваша позиция и позиция партии не поменялись?

— QR-коды — это абсолютно бесполезная вещь, как сейчас, так и тогда, когда только вводились. Ведь вакцинированные заражаются, вакцинированные являются переносчиками инфекции. Общие противоэпидемические меры придется, видимо, применять — мы говорим в первую очередь о масочном режиме в закрытых помещениях и, возможно, общественном транспорте при высоких цифрах заболеваемости. На мой взгляд, единый норматив должен быть установлен на федеральном уровне и вводиться именно оттуда. Ведь сегодня большая часть решений отдана на откуп местным властям: захочет глава региона ввести ограничения — введет, не захочет — не введет. Соответственно, возникают «плохие» губернаторы, «хорошие» губернаторы, осторожные губернаторы... Позиция КПРФ по QR-кодам не поменялась, они бесполезны, и мы видим в них ограничение прав граждан. К слову, против элементарных противоэпидемических мер мы никогда не выступали.

— Алексей Владимирович, не будет ли введен дистант в сентябре, когда школьники и студенты приступят к занятиям? Ведь волна, по вашим же словам, стремительно нарастает.

— Не думаю, что это случится. Разве что на короткие сроки в отдельных регионах, когда будет фиксироваться пик заболеваемости. А так, чтобы это носило общий и тотальный характер, этого не произойдет. Хотя с открытием учебных заведений, как предполагается, мы увидим примерно 30-процентный рост числа заболевших. Это просчитано, к этому надо готовиться.

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

— А как следует сегодня относиться к коронавирусу? Как правильно реагировать?

— Люди воспринимают в штыки все попытки ущемить их права, ввести те или иные ограничения. Повторюсь, я являюсь сторонником единого подхода при введении подобных ограничений. Должны быть объективные критерии, а не так, когда кто-то захотел. То есть для Ульяновска и Мурманска должен действовать одинаковый набор правил: при каких ограничениях ограничения вводятся и при каких — снимаются. И, конечно же, если ограничения реализуются, то они должны быть не только обоснованными, но и реальными. Нам не стоит шарахаться из крайности в крайность: сначала закручивать до отказа гайки, а потом полностью всё открывать. Нужна золотая середина, это лучший вариант. Пока не все люди осознают, что мы идем к обычной эпидемии гриппа. Это ежегодное явление. Ковид станет такой же эпидемией.

— Многие говорят, что если бы ковида не было, его следовало бы придумать. Слишком уж прибыльной оказалась пандемия. Вы разделяете такую позицию?

— Безусловно, на ковиде выросла отдельная индустрия. Люди зарабатывали колоссальные деньги, особенно на этапе, когда требовались маски, перчатки, антисептики, средства диагностики. К сожалению, государство в тот момент никак не контролировало аппетиты производителей. Судите сами: производство маски стоит рубль, а ее в самый критический период продавали за 50 рублей. Посчитайте маржу — торговать масками, пожалуй, выгоднее, чем наркотиками и оружием.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— А сами сейчас вы бережетесь, носите маски?

— Я переболел — один раз официально и пару раз неофициально, учитывая клиническую картину. Приезжая в места, где есть ослабленные люди, — в больницы, соцучреждения, я всегда надеваю маску. На пике новой волны буду ограниченно посещать разного рода публичные мероприятия.