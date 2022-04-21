Депутат КПРФ Рашкин заявил о продаже ружей и пообещал больше не охотиться

Депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что продал все ружья и отдал разрешение на хранение боеприпасов. Кроме того, парламентарий пообещал больше никогда не заниматься охотой, передаёт РИА Новости.

За эти полгода я передумал многое. В конце концов я понял, что этот вид моей деятельности, надо завершать. Я продал все ружья, отдал разрешения на хранение боеприпасов и открыто сказал всем охотникам-друзьям, что охотиться больше не буду, — заявил Рашкин.

22 апреля Калининский суд Саратовской области вынес приговор по делу о незаконной охоте, на которой депутат убил лося. Депутату назначили три года лишения свободы условно.

В октябре 2021 года Рашкин участвовалв незаконной охоте на лося в Саратовской области. Депутат сначала пытался отрицать вину, заявив, что нашел уже разделанную тушу и просто загрузил ее в машину. Однако улики свидетельствовали против Рашкина: на его одежде обнаружили следы крови, а в лесу следователи нашли ружье и охотничий билет на имя парламентария.

В ноябре депутат признался, что застрелил лося. По словам Рашкина, он произвёл два выстрела в животное. В КПРФ произошедшее назвали «личной провокацией» против Рашкина.

Весной 2022 года депутат купил лося взамен животного, которое он застрелил. Власти Саратовской области не смогли принять его: как сообщила депутат нижней палаты парламента Ольга Алимова, они не знали, «что делать в таких случаях».