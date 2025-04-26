В России хотят расширить права бывших узников фашистских лагерей Депутат Кошелев предложил приравнять узников концлагерей к ветеранам войны

Фото: Keystone Pictures USA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еврейские заключенные, включая мальчиков, в концентрационном лагере Освенцим

Депутат Госдумы Владимир Кошелев подготовил законопроект, предлагающий присвоить статус участников Великой Отечественной войны лицам, которые в несовершеннолетнем возрасте находились в концлагерях и гетто, сообщает ТАСС. Свою инициативу парламентарий назвал справедливой.

Законопроектом предлагается установить перечень мер поддержки лиц, проживающих на территории РФ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, равнозначный перечню мер поддержки, предназначенных для лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», — отметил парламентарий.

В пояснительной записке Кошелев указывает, что в настоящее время бывшие малолетние узники могут претендовать на ежемесячные выплаты, социальные льготы и поддержку исключительно при наличии инвалидности, полученной вследствие общего заболевания, производственной травмы или иных причин. В случае принятия законопроекта такие граждане получат полный пакет социальных гарантий, аналогичный мерам поддержки для инвалидов ВОВ.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой введения специального статуса для граждан, ухаживающих за участниками Великой Отечественной войны. Парламентарий обратил внимание, что в настоящее время в России проживает около семи тысяч ветеранов-фронтовиков. По его словам, сохранение здоровья этих живых свидетелей победы над нацизмом во многом зависит от заботы их близких, однако сам факт такого ухода пока не получает должного признания в обществе.