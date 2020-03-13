https://static.news.ru/photo/0d095b12-6549-11ea-9496-fa163e074e61_660.jpg Сергей Катасонов Фото: Сергей Катасонов/facebook.com

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов опроверг наличие у себя коронавирусной инфекции.

Друзья! Спешу сообщить, что мой анализ на коронавирус отрицательный. Благодарю всех за поддержку и тёплые слова, — написал Катасонов в Facebook.

Парламентарий также заявил, что по прилёту из Италии в Шереметьево ему не было вручено никаких уведомлений о необходимости пройти карантин. Катасонов призвал «все ответственные службы проанализировать эту ситуацию и сделать выводы».

Как ранее писал NEWS.ru, Катасонов вернулся из Франции и отправился на работу в Госдуму, не пройдя положенный карантин. Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать депутата путём досрочного прекращения его полномочий.

Председатель ГД Вячеслав Володин уже распорядился аннулировать пропуск парламентария на 14 дней — время карантина.