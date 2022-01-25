Депутат из Забайкалья предложил убивать бродячих собак и зоозащитников

Депутат Заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил агентству «Чита.Ру», что бродячих собак нужно отстреливать, а для зоозащитников предусмотреть смертную казнь. Людей, отстаивающих права и подкармливающих бродячих животных, он назвал «пятой колонной», а запрет на убийство собак — «абсолютной чушью», навязанной извне.

Я жил в деревне и помню, что там всю жизнь их отстреливали, а шкуры пускали на унты. Ходит собака без хозяина какое-то время — её ликвидируют, и неважно, агрессивная она или нет, — отметил Михайлов.

Зоозащитников он назвал людьми, которые подрывают безопасность России, а деньги, выделяемые на их деятельность, объяснил существованием зарубежного проекта, нацеленного на уничтожение россиян с помощью собак. Стерилизация же и лечение собак в приюте не гарантируют того, что животное не сможет нападать на людей.

Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке, — добавил депутат.

Ранее стало известно, что в селе Домна Читинского района Забайкалья в результате нападения своры собак погибла девочка. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело: инцидент стал известен и на федеральном уровне. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах, и заявил о необходимости разработать меры поддержки гражданских инициатив, касающихся бездомных животных, со стороны региональных и местных бюджетов.