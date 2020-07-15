Депутат из Норильска раскритиковала медицину после смерти сына от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2a164cec-c6b5-11ea-88de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат норильского горсовета и уполномоченная по правам ребенка по городу Наталья Плотникова записала видеообращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу, в котором раскритиковала ситуацию с здравоохранением в городе.

Видеозапись женщина сделала после того, как от коронавируса умер её сын. Сама депутат сейчас лежит в госпитале, в котором лечат от коронавирусной инфекции.

По её словам, медики Норильска «продолжают людей отправлять на дом лечиться», где они остаются до тех пор, пока не «перестают дышать». При этом «люди не понимают, отчего они начинают задыхаться».

Как так случилось, что у нас в городе в ковид-госпитале нет КТ? Больных людей, у которых отсутствует кислород, на скорой помощи возят в коммерческое КТ, — говорится в обращении.

Депутат рассказала, что пневмонию у её семьи искали через рентген. В итоге у сына рентген показал проблемы с лёгкими, а ей и мужу — нет. Кроме того, по её словам, для лежащих на ИВЛ не хватает «отсасывателей» и морфина.

Тот обвал заболеваний, та причина, по которой мой сын ушёл из жизни, кроется в отношении краевой медицины к медицине Норильска, — отметила она.

По её мнению, проблема кроется в передаче медицины Норильска под управление края. Женщина утверждает, что если бы здравоохранение осталось в ведении муниципалитета, то в этом случае могло бы справиться с теми огрехами, которые «на сегодняшний день есть», пишет MK.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что власти России выделили на лечение коронавируса 40 млрд рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, это средства, направленные с марта по май 2020 года.