https://static.news.ru/photo/56d15b3a-e161-11e9-806d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат горсобрания Махачкалы и его знакомый предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с земельными участками, стоимость которых составляет около 270 млн рублей. Об этом сообщает СК России.

По данным следствия, с 2014 по 2017 год обвиняемые составили поддельные документы от имени администрации Махачкалы и завладели тремя земельными участками, которые находятся в муниципальной и федеральной собственности общей площадью более 55 тысяч квадратных метров и стоимостью около 270 миллионов рублей, — говорится на сайте ведомства .

В ходе следствия участки были возвращены владельцам, на них наложен арест.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, а также легализации имущества, приобретённого в результате совершения преступления.

Как писал News.ru, в мае в рамках расследования дела о преступном сообществе, занимавшемся противоправным отчуждением земельных активов, были заключены под стражу депутат Фикрет Раджабов, специалист управления Росреестра Ренат Шихвеледов и кадастровый инженер Абдулла Умаханов.