«Думаю, он скорее мертв»: депутат Иванов о пропавшем участнике СВО Депутат Иванов: результаты теста ДНК покажут, погиб ли Геннадий Макаров на СВО

Сейчас специалисты проводят ДНК-тесты, чтобы установить, действительно ли Геннадий Макаров из Верхней Пышмы погиб в зоне проведения СВО, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Максим Иванов. Ранее его супруга, получив известие о гибели мужа, умерла от инфаркта. Однако местный военком назвал информацию о том, что Геннадий убит, неподтвержденной. Минобороны РФ его смерть также не подтверждало.

Я думаю, что он скорее мертв, поскольку в их блиндаж было прямое попадание. Сейчас делают тесты ДНК. Результаты будут в ближайшее время, — сказал Максим Иванов, который занимается выяснением судьбы бойца.

Он добавил, что постоянно находится на связи с сестрой умершей жены Геннадия Натальей Михалевой. По словам депутата, он попросил военное командование выписать справку о том, что Геннадий Макаров значится без вести пропавшим, чтобы органы опеки не забрали детей у родственников. У Макаровых остались трое детей: 20-летняя дочь и двое несовершеннолетних сыновей.

Ранее стало известно, что мать участника СВО настояла на вскрытии цинкового гроба с телом сына в Каменск-Уральске Свердловской области, чтобы получить доказательства его смерти от ранений и компенсацию за погибшего. Близкие жителя Урала намерены выяснить причину кончины. Родственники военнослужащего опасаются, что официальный диагноз, сердечная недостаточность «от испуга», не позволит им претендовать на выплаты от государства.