Депутат Хинштейн сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter

Хакеры взломали аккаунт главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна. Об этом сообщил сам депутат в соцсети.
Вслед за коллегами и мой аккаунт подвергся взлому. Хакеры написали злобный и обидный твит от моего имени. Слава богу, только один. Увы, у жизни онлайн есть и обратная сторона. И да, надо чаще менять пароли, — написал Хинштейн в Twitter.
Ранее о взломе своего аккаунта в Facebook сообщил лидер фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов. Пост Неверов сопроводил скриншотами, из которых следует, что вход в его аккаунт был совершён в Краснодаре с устройства Apple. Заметив это, Facebook прислал политику уведомление о подозрительной активности.
В январе злоумышленникам удалось взломать Instagram-aккаунт Героя России Дамира Юсупова, который посадил самолёт в кукурузном поле в Подмосковье. По данным пресс-службы авиакомпании, взлом произошёл в ночь на 12 января. В аккаунте пилота был опубликован пост, в котором Юсупов якобы просит подписчиков перевести деньги на операцию его матери. В настоящее время страница лётчика недоступна, писал NEWS.ru.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram