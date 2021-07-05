Депутат Госдумы заявил о переводе школ на онлайн-обучение

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в июле на большей части территории России будет тёплой. В беседе с ТАСС он отметил, что особенно тёплым месяц ожидается в европейской части страны и Якутии.

На большей части территории страны температура будет выше нормы, особенно выделяются в прогнозе европейская часть России и Якутия. Запад Красноярского края и Урал — там температура около нормы, — пояснил...