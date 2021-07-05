Депутат Госдумы заявил о переводе школ на онлайн-обучение
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
05:38, 04 июля 2021
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com
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Российские школы в будущем будут базироваться на онлайн-обучении. Школьное образование будет меняться, причём не только в плане предметов, а ещё и самой структуры, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Алдар Дамдинов, мнение которого приводит URA.RU.
Это моё предположение. Как бы мы не ругали и не страшились онлайн-образования, оно всё равно будет присутствовать. Это уже действительность и реальность, которая есть, — уверен кандидат исторических наук.
Однако широкое применение онлайн-технологий не сможет полностью заменить обычные школьные уроки.
Ни в коем случае не говорю, что онлайн-школы появятся, и они заменят реальные школы, но использование онлайн-технологий уже даже сейчас есть. Многие уроки или темы в уроках можно делать через онлайн-режимы, тем самым освобождая временное пространство для ребёнка, — уточняет парламентарий.
Как сообщалось ранее, в России 60% школ нуждаются в ремонте, ещё 10% — в капитальном, средства на данные цели уже запланированы, заявил президент страны Владимир Путин во время традиционной прямой линии.