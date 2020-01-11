https://static.news.ru/photo/6ff36986-354a-11ea-8dbe-fa163e074e61_660.jpg Михаил Терентьев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев считает, что будет лучше, если в России выходные станут короче, но будут более частыми.

Лучше, конечно, чтобы выходные были как можно чаще, но по времени они продолжались не восемь дней, а три-четыре. Я думаю, что это было бы полезно для здоровья и важно для того, чтобы можно было делать небольшие перерывы в тяжёлом рабочем графике, — цитирует Терентьева ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-президент СССР Михаил Горбачёв опроверг информацию СМИ о том, что он якобы призывает отменить длинные выходные в России. Политик полагает, что этот вопрос должны решать общество и Госдума.