Депутат Госдумы вспомнил, как военные со слезами пилили подлодки в 1990-х

Российский депутат Евгений Попов заявил, что, послушав слова Путина о сотрудниках ЦРУ в коридорах российской власти, сразу вспомнил американского финансиста Питера Дерби, с которым неоднократно записывал интервью в Нью-Йорке. Попов не стал утверждать, что тот причастен к спецслужбам, но напомнил, что один из первых частных российских банков «Диалог» и известную всем «Тройку Диалог» создавали американцы. Он также рассказал о том, как делал репортаж в 1990-х о подводниках, которых американцы заставили распиливать свои же атомные подводные лодки.

Говорят, Дерби ногой открывал двери в кабинеты к тогдашним главам Центробанка Матюхину и Геращенко. Охотно верю. Хотел ли Дерби помочь матушке России? Едва ли. Заработать? Однозначно. Были ли у него иные, государственные американские интересы? По-моему, вопрос риторический, — написал депутат Госдумы в своём Telegram.

Затем Попов рассказал, что задолго до знакомства с Дерби снимал репортаж в закрытом городе Большой Камень на заводе «Звезда». Тогда там пилили атомные подлодки, многие из которых незадолго до этого построили.

Представляете, рабочие уничтожали свои же уникальные творения. Конечно, по договорённости/требованию США. Самое унизительное, что шахты для ракет приходилось выкладывать на открытой поляне, чтобы вашингтонские спутники могли видеть, как мы справляемся с поручением. Я видел слёзы подводников. Российских офицеров. В первый и, надеюсь, в последний раз. Они наотрез отказывались говорить на камеру. Цензурных слов у них тогда не было, — отметил Попов.

После этого ему посчастливилось побывать на пуске новейшей ракеты «Булава» в Баренцевом море. Тогда он с моряками погрузился на новейшей лодке «Борей» на 40 метров, и был успешно осуществлён пуск. По словам депутата, после этого не стоит объяснять, что Россия «Булавы» и «Бореев» его устраивает куда больше, чем Россия Питера Дерби и униженных морских офицеров.

Ранее американский журнал The National Interest заявил, что российская баллистическая ракета Р-30 «Булава-30», в ходе испытаний столкнувшаяся с многочисленными трудностями, по ряду характеристик уступает западным аналогам. Там отметили, что после неудач 2000-х годов ракета «вернулась в нужное русло» только в 2010-м.