Депутат Госдумы удивился требованию запретить «Наруто»

https://static.news.ru/photo/07ff7172-42ae-11eb-9802-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультсериала «Наруто» Фото: kinopoisk.ru

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский высказался в защиту японского мультсериала «Наруто», с иском о запрете которого, в числе прочих произведений, прокуратура обратилась в Колпинский суд Санкт-Петербурга.

Парламентарий отметил, что многие не имеют представления о том, насколько многообразна и самобытна японская анимация. Боярский сообщил, что смотрит «Наруто» вместе с 12-летней дочерью, и добавил, что «ничего плохого там не увидел».

На первый взгляд — захватывающая приключенческая история про дружбу, страхи, подвиг и трудности. Дорогие родители, кто в теме? Может, я неправ и «Наруто» <...> действительно настолько опасен для наших детей, что его нужно запретить? Что-то сомневаюсь, — написал парламентарий в Instagram.

Боярский подчеркнул, что его дочь выросла на анимационной классике «Союзмультфильма» и Disney. Публикацию в защиту «Наруто» он сопроводил совместным снимком с дочерью. Девочка на фото предстаёт в образе одного из персонажей мультсериала — Саске Учихи.

Как передавал NEWS.ru, в число произведений, которые потребовала запретить прокуратура, также вошли мультсериалы «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь» и одна из композиций рэпера Моргенштерна. Колпинский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление «о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено».