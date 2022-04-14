Депутат Госдумы Шеремет: настало время для создания антинатовской коалиции

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что «распространение натовской чумы» необходимо остановить и сейчас самый подходящий момент для создания международной антинатовской коалиции, передаёт РИА Новости. По словам политика, Североатлантический альянс несёт прямую угрозу России, что демонстрирует ситуация на Украине, куда сейчас «эшелонами направляют оружие».

Распространение натовской чумы нужно остановить на подходе к нашим границам. Считаю, что настало время для создания международной антинатовской коалиции, — констатировал он.

По мнению Шеремета, в коалицию могли бы войти страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а именно Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Депутат пояснил, что НАТО несёт прямую угрозу России. Ярким примером этого является сегодняшняя ситуация на Украине, где Альянс подготовил плацдарм для «нападения на Россию».

НАТО перешло все дозволенные границы, создав на Украине плацдарм для нападения на Россию. Сегодня они эшелонами направляют на Украину оружие, неся прямую угрозу нашему государству, — добавил Шеремет.

Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выступил против поставок тяжёлых вооружений Киеву, подчеркнув, что Германия «не должна пересекать черту» при поставках оружия Украине.

В Министерстве иностранных дел России считают расширение НАТО недопустимым, так как принятие Швеции и Финляндии в Альянс серьёзным образом изменит ситуацию в политической и военной сферах, а также снизит уровень безопасности новых стран-участниц, которую им обеспечивал нейтралитет. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, после присоединения Швеции к НАТО Россия нацелит на неё вооружение ради собственной безопасности.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что реагировать на расширение Альянса следует «без эмоций, с холодной головой». По его мнению, с расширением НАТО протяжённость границ с Альянсом вырастет более чем вдвое, поэтому России эти границы следует укреплять, наращивая сухопутные и военно-морские силы. По его мнению, в таком случае о безъядерном статусе Балтики речь идти уже не может, с чем согласились в Кремле.