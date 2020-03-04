Ответственность за действия Рамиля Шамсутдинова не должна распространяться на осуждённого за неуставные отношения Руслана Мухатова, считает первый зампред комитета ГД РФ по обороне Александр Шерин.
Так политик прокомментировал решение гарнизонного военного суды Читы, который приговорил Руслана Мухатова, обвинённого в издевательствах над срочником Рамилем Шамсутдиновым, впоследствии расстрелявшем сослуживцев, к двум годам условно,
Я думаю, не слишком мягкое наказание. Часто люди ссорятся даже в дорожной пробке. И когда человек выходит со стволом и стреляет в соседний автомобиль, никто не пытается рассуждать на предмет того, кто в том автомобиле его спровоцировал. Есть факт того, что человек взял в руки оружие и начал стрелять в людей, которые были абсолютно ему не опасны. Это не враги, это его сослуживцы, чьи-то мужья, чьи-то отцы. И если кто-то был виновен в том, что его довели до такого состояния, то явно нельзя разделять ответственность между Шамсутдиновым и этим человеком, который, возможно, стал одной из причин, и давать какие-то значимые сроки, — заявил Шерин.
Как писал NEWS.ru ранее, во время заседания Читинского военного гарнизонного суда прокурор попросил осудить на два года лишения свободы солдата Руслана Мухатова. Обвинение предлагало назначить для подсудимого меру пресечения в виде отбывания наказания в колонии-поселении. Кроме того, исходя из заявления прокурора, Мухатова следовало обязать заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Следствие, в свою очередь, заявило, что прямой связи между издевательствами со стороны Мухатова и устроенной Шамсутдиновым стрельбой выявлено не было. Рядовой Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье.
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