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Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила, что пациентов с подозрением на коронавирус перевозят из столичной инфекционной больницы № 1 в больницу в Коммунарке.

Пациентов с подозрением на коронавирус уже начали перевозить в новую больницу в Коммунарке, — заявил собеседник РИА Новости. В ведомстве ранее заявляли, что в больницу в Коммунарке будут отправлены пациенты...