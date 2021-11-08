Депутат Госдумы рассказала, из-за чего чаще всего не платят пенсии

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в большинстве случаев выплата пенсии приостанавливается из-за несоответствия справок. По мнению политика, в особенности это касается справок по обучению. Об этом сообщают РИА Новости.

У нас на территории Российской Федерации у всех в единой форме справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца студентов. А вот, к сожалению, справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом, — пояснила Бессараб.

При этом парламентарий отметила, что после устранения препятствия для получения пенсии, выплаты возобновляются в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что Пенсионный фонд России (ПФР) может приостановить выплату гражданину пенсии в четырёх случаях. На то, чтобы устранить препятствие для дальнейшего получения средств, даётся шесть месяцев.

Начисление пенсии временно прекращается, если гражданин в течение полугода не получает полагающуюся ему сумму. Выплаты также приостанавливаются в случае, когда пенсионер пропустил срок для подтверждения инвалидности.