Депутат Госдумы: QR-коды нужны для проверки терпения россиян
Миронов: QR-коды ввели, чтобы проверить терпение россиян и узнать, как далеко можно зайти
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:35, 13 декабря 2021
Фото: pixabay.com
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Введение системы QR-кодов является попыткой уменьшить конституционные права россиян, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он добавил, что под предлогом пандемии власти России ввели эту систему, чтобы проверить, насколько граждане воспримут будущие действия государства в этом направлении. Об этом сообщает URA.RU.
Истинные мотивы не лежат на поверхности. Эта затея не про пандемию и даже не про прививки. Это — попытка прощупать почву: насколько далеко можно зайти по пути демонтажа норм Конституции, насколько осуществим по отношению к основному закону принцип: «Если нельзя, но очень хочется, то можно», — поделился Миронов.
По мнению политика, подобные действия со стороны властей подрывают основы российской государственности, а также противоречат нормам.
Ранее сообщалось, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения в Госдуме. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Он напомнил, что о недопустимости опрометчивых решений ранее предупредил Владимир Путин. По словам Володина, данное решение — результат диалога между Госдумой и правительством. При этом учитывались мнения регионов и обращения граждан, подчёркивает спикер.