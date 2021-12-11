Депутат Госдумы: QR-коды нужны для проверки терпения россиян

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Минтранс России принял решение о дальнейшей проработке отдельных положений законопроекта о QR-кодах на транспорте, несмотря на то, что в Госдуме решили отказаться от рассмотрения законопроекта, пишет РБК со ссылкой на собственные источники. О том, что в ГД решили отложить ввод кодов, ранее объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом источник издания, близкий к правительству, отмечает, что Минтранс продолжит работу в этом направлении.

В ведомстве считают данную меру целесообразной: там займутся работой над "отдельными положениями законопроекта в сфере транспорта, предусматривающего внедрение сертификатов о вакцинации». Не дожидаясь завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта...