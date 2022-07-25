Депутат Госдумы спрогнозировал возвращение пунктов вакцинации в ТЦ Депутат Госдумы Куринный: пункты вакцинации от коронавируса вернутся в ТЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число новых случаев заражения COVID-19 в мире за последнюю неделю увеличилось на 700 тысяч. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный напомнил москвичам в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» о необходимости ревакцинироваться в поликлиниках. Он также не исключил возвращения пунктов вакцинации в торговые центры во время новой волны коронавируса в конце лета.

Пока что деятельность пунктов вакцинации в ТЦ временно прекратилась. Но не исключаю, что в рамках новой волны, которая придется на конец лета и начало осени, эти пункты вновь вернутся, — рассказал Куринный.

Одной из причин снижения темпов вакцинации он считает специальную военную операцию на Украине. По мнению парламентария, сейчас внимание людей переключилось на внешнюю политику. Именно поэтому количество желающих привиться резко упало.

Депутат при этом не считает, что с новой волной коронавируса будут вновь введены ограничения. По его словам, COVID-19 переходит в разряд ординарных респираторных инфекций, сравнимых с сезонным гриппом.

Недавно ВОЗ призвала разработать новые вакцины от COVID-19 из-за появления новых вариантов штамма «омикрон». В организации считают, что существующие вакцины не уменьшили распространение вируса, необходимы инновации, обеспечивающие более длительную защиту.