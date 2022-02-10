Депутат Госдумы призвал россиян не бояться мигрантов

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Артём Кирьянов заявил на пресс-конференции, что россияне не должны бояться мигрантов. По его мнению, число конфликтов с участием гастарбайтеров в последнее время не увеличилось, а ситуацию с преступностью среди мигрантов можно охарактеризовать как достаточно спокойную. Его слова приводит Telegram-канал Ura.ru.

Не следует поддаваться каким-то таким настроениям и говорить, что сегодняшняя миграционная ситуация более напряжённая или идёт эскалация конфликтов. Такого нет, — заявил политик.

При этом он обвинил журналистов и политических активистов в дезинформации и нагнетании обстановки и подчеркнул, что такие высказывания далеки от правды.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в конце декабря письмо президенту Владимиру Путину, в котором заявил о росте преступности среди мигрантов и предложил ужесточить законодательство. В частности, глава СК РФ выделил инцидент в Выборге, где шесть узбеков избили двух сотрудников полиции.

Заявление Кирьянова появилось несколько дней спустя после нашумевшего инцидента с участием мигрантов, который произошёл в ночь на 9 февраля: трое злоумышленников в масках, вооружённые деревянными топорищами, вошли в магазин «Пятёрочка» в Истре через вход для разгрузки товаров и напали на директора магазина Наталью Пашкову, её супруга и на кассиршу Людмилу Вяткинy. Они похитили из кассы более 71 тысячи рублей, после чего скрылись, но были задержаны по «горячим следам». Вяткина в результате скончалась, Пашкова и её муж Сергей были госпитализированы. Как выяснилось впоследствии, все подозреваемые в нападении на супермаркет являются официально неработающими гражданами Таджикистана.