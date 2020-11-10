Депутат Госдумы призвал к борьбе с «веселящим газом» ради детей

https://static.news.ru/photo/68fce834-235e-11eb-bcdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Birschel/dpa/Global Look Press

О необходимости как можно скорее принять закон против распространения закиси азота в немедицинских целях заявил глава комитета Государственной думы Сергей Гаврилов.

Депутат стал одним из инициаторов проекта закона о запрете на продажу закиси азота — так называемого веселящего газа физическим лицам и его применение в немедицинских целях. По его словам, как можно скорее принять меры по спасению здоровья и жизни детей и запретить вредные вещества просят родители подростков, учителя, представители общественных и религиозных организаций.

Как законодатели мы обязаны сделать всё возможное, чтобы вырастить здоровое поколение. Вдыхание закиси азота наряду с наркоманией и алкоголизацией является одним из факторов, разрушающих здоровье и отнимающих жизнь молодого поколения. Это как вторая эпидемия, — отметил Гаврилов в интервью «ПолитЭксперту».

Гаврилов обратил внимание на то, что подростки гибнут из-за «веселящего газа», который, в отличие от наркотических средств, не запрещён к приобретению и использованию вне медицинских учреждений. Именно поэтому бороться с оборотом закиси азота силами правоохранителей малоэффективно. Причина — отсутствие законодательной базы.

Закись азота используется в необходимых случаях в медицине и промышленности, поэтому о полном запрете оборота не может идти речи. Для решения этой острейшей проблемы, создающей угрозу успешной реализации национального проекта в сфере демографии, по поручению председателя Государственной думы В. В. Володина принято решение об ускоренном принятии законопроекта о запрете продажи физическим лицам закиси азота и его использования в немедицинских целях, а также о запрете соответствующей рекламы, — рассказал Гаврилов.

В Минздраве при этом подчёркивают, что употребление закиси азота в небольших количествах изменяет сознание и наносит вред здоровью.

Законопроект, по словам Гаврилова, и родительские общественные организации, и полиция, и врачи, и все фракции в ГД поддерживают проект. После его принятия надзорные органы смогут контролировать использование и распространение «веселящего газа», а также привлекать нарушителей к ответственности.

Как сообщал NEWS.ru, в марте жертвой «веселящего газа» стал чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович 1993 года рождения. Он погиб в Москве.