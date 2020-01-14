https://static.news.ru/photo/25999426-36cd-11ea-a5eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов предложил повесить портрет Иосифа Сталина на здание ГУМа во время парада Победы.

Он также призвал принять постановление, запрещающее драпировку мавзолея во время празднования Победы в Великой Отечественной войне. По словам парламентария, его инициатива призвана выразить «благодарность нашим отцам и дедам».

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что идея Харитонова будет рассмотрена фракциями и профильным думским комитетом. После этого её обсудят на Совете Госдумы, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что портреты Сталина появились на фасадах ряда московских домов. В столичном департаменте СМИ и рекламы акцию назвали незаконной. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, охарактеризовал её как «общую волю» патриотов.