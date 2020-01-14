Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов предложил повесить портрет Иосифа Сталина на здание ГУМа во время парада Победы.
Он также призвал принять постановление, запрещающее драпировку мавзолея во время празднования Победы в Великой Отечественной войне. По словам парламентария, его инициатива призвана выразить «благодарность нашим отцам и дедам».
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что идея Харитонова будет рассмотрена фракциями и профильным думским комитетом. После этого её обсудят на Совете Госдумы,
Ранее NEWS.ru писал, что портреты Сталина появились на фасадах ряда московских домов. В столичном департаменте СМИ и рекламы акцию назвали незаконной. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, охарактеризовал её как «общую волю» патриотов.
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