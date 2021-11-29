Депутат Госдумы предложил запретить продажу пиротехники подросткам
Депутат Госдумы Фёдоров предложил запретить продажу пиротехники подросткам
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:55, 29 ноября 2021
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить продажу пиротехники несовершеннолетним подобно тому, как ограничен доступ к табаку и алкоголю. Он также считает, что необходимо не допустить запуска фейерверков возле жилых домов, сообщает «Газета.Ru».
В местах компактного проживания людей, вблизи жилых домов должны быть установлены запреты до 500 метров. Многие города уже ввели такие инструкции. Просто, наверное, эти вещи надо регулировать на более высоком уровне — нормами правительства как минимум. Мы не должны использовать петарды в тех местах, где люди могут пострадать, где может начаться пожар и так далее, — сказал Фёдоров.
Эксперт по безопасности Александр Гофштейн посоветовал при покупке петард, фейерверков и бенгальских огней внимательно рассмотреть упаковку: небрежная, с размытыми надписями свидетельствует о некачественном товаре. Гофштейн рекомендует запускать фейерверки только на улице, желательно на специальных площадках, а после того как подожжён фитиль, отойти. При этом если устройство выдало восемь залпов из заявленных девяти, поджигать его заново нельзя.
Ранее московская полиция задержала десятки болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом». Причиной массового задержания могло стать пиротехническое шоу, которое устроили фанаты «красно-синих».