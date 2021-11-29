Депутат Госдумы предложил запретить продажу пиротехники подросткам

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Минэкономики опубликовало два проекта постановлений правительства, которые позволят сократить число моногородов в России вдвое — с 321 до 163. Это позволит сосредоточить средства на поддержке оставшихся моногородов. Одновременно предполагается снять ограничения на льготы территорий опережающего развития для моногородов, пишет «Коммерсант».

Новые поправки к постановлению правительства 2014 года о моногородах, предложенные Минэкономики, позволят исключить из списка моногородов те, которые находятся ближе чем в 50 километрах от столиц регионов. В их число...