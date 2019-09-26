https://static.news.ru/photo/f71bf21e-e051-11e9-8810-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов внёс на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона об отмене наказания в виде лишения свободы за участие в митингах, если это не повлекло насилия.

Если человек просто вышел на улицу и мирно прошёлся, делать его уголовным преступником и сажать — это абсурд. С этим согласился Конституционный суд, теперь это должно стать законом, — сообщил РИА Новости парламентарий.

Ранее News.ru писал, что российские кинодеятели, журналисты и благотворители обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой прекратить преследование фигурантов так называемого московского дела.

Московское дело — это ряд уголовных дел в отношении граждан, задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. Большинство из них обвиняются в участии в массовых беспорядках, однако некоторым уже назначили реальные сроки заключения.

В защиту фигурантов выступили более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Они заявили, что у них вызвал удивление отказ судьи приобщить к делу видеозапись, доказывающую невиновность одного из фигурантов дела Константина Котова и противоречащую показаниям полицейских. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых по данному делу.