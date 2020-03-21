https://static.news.ru/photo/56a6be4a-6b43-11ea-ad11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предложение сделать основной этап ЕГЭ в 2020 году дистанционным из-за пандемии коронавируса.

По словам депутата, его предложение обусловлено тем, что школы уже ушли на вынужденные каникулы, а все массовые мероприятия отменены.

ЕГЭ также является мероприятием массовым. Наши дети имеют право как на получение и подтверждение своих знаний педагогами, так и право быть здоровыми, — передаёт RT его слова.

Чернышов выразил уверенность в том, что нахождение школьников в одном помещении в течение длительного времени может угрожать их здоровью. Для дистанционной сдачи ЕГЭ он предложил загрузить необходимые материалы на одну из онлайн-платформ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что досрочный этап единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет перенесён на июнь из-за коронавируса. Как сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, приказ об этом уже находится в Минюсте.