Депутат Госдумы предложил отказаться от накопительной части пенсии

По мнению депутата Госдумы от фракции ЛДПР Ярослава Нилова, в России необходимо провести пенсионную реформу, которая устранит накопительную часть пенсии в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). Он связывает свою инициативу с низким уровнем доверия гражан к самой системе, что мешает им вносить добровольные отчисления. Народный избранник объяснил всё подробно в своём Telegram-канале.

Нужно немедленно вывести накопительную пенсию из системы ОПС, куда она была с самого начала введена ошибочно, и перестать её замораживать, — заявил парламентарий.

Нилов уверен, что «всё, что сейчас предлагается гражданам, должно быть исключительно добровольным». Депутат отметил, что российской власти требуется создать максимально комфортные условия для того, чтобы граждане могли зарабатывать негосударственную пенсию, если сами этого захотят.

Нилов подчеркнул, что россияне не готовы делать добровольные отчисления из-за слабого доверия к самой пенсионной системе страны.

При таком уровне недоверия общества к пенсионной системе, к маленьким пенсиям, к негосударственным пенсионным фондам крайне сложно побудить людей добровольно формировать пенсию при низких доходах, — написал Нилов.

По его словам, именно в связи с данным обстоятельством правительство и Центробанк не могут предложить альтернативного решения для самостоятельного формирования накопительной части пенсионных выплат.

Таким образом Нилов прокомментировал инициативу российского Центра стратегических разработок (ЦСР), предполагающую создание единого негосударственного пенсионного плана для самозанятых. По данным ФНС, 99% работающих на себя граждан не могут копить на старость самостоятельно, поэтому вправе рассчитывать только на минимальную социальную выплату.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о том, как пенсионерам увеличить пенсии. Для этого нужно при достижении пенсионного возраста отказаться от получения выплат и продолжать работать, тогда у пенсионера будет возможность накопить больше пенсионных баллов.