Депутат Госдумы предложил новую систему счёта зарплат россиян

https://static.news.ru/photo/a58be556-78f5-11eb-87e3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Госдумы Андрей Ветлужских предложил по-новому считать зарплаты россиян. Таким образом он предполагает решить проблемы с данными о зарплатах, о которых информируют широкую общественность.

Ветлужских отреагировал на слова председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, который обратил внимание на противоречие в заявленной средней заработной плате врачей, педагогов и работников социальной сферы и реальной. Нилов убеждён, что на деле занижаются не только зарплаты, но и официальный прожиточный минимум. Депутат дал объяснение этому несоответствию.

Учитываются среднестатистические данные, но правильнее считать медианную зарплату, которая на треть меньше, чем средняя арифметическая. Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учётов дохода, — приводит слова депутата URA.RU.

В свою очередь политолог Дмитрий Журавлёв полагает, что имеет смысл разработать в России чёткую систему контроля зарплат работников на разных уровнях, а не учёта средней зарплаты. Он отметил, что такую проверку должна осуществлять центральная власть, однако государство не имеет возможности контролировать абсолютно всё.

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