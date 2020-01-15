https://static.news.ru/photo/1e7d51b6-3775-11ea-855a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый замглавы думского комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о списании россиянам долгов по кредитам. Депутат заявил, что государство не может вмешиваться во внутренние дела бизнеса.

По словам парламентария, власть не является хозяином средств, которые кредиторы предоставляют заёмщикам. В связи с этим не имеет права предлагать простить задолженности. К тому же кредиторы могут быть не готовы к такому шагу, поскольку также взяли у кого-то деньги для выдачи займов.

Дивинский добавил, что не защищает бизнес, речь идёт о справедливости, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, Жириновский призвал простить 40 млрд рублей, которые россияне задолжали микрофинансовым организациям. Он также выступил за ликвидацию МФО и коллекторских агентств. По словам лидера ЛДПР, они загнали граждан в кабалу.