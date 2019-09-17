Заместитель председателя Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в российских условиях невозможен. Парламентарий предложил вместо четырёхдневки рассмотреть вариант с постепенным сокращением рабочих часов.
Тарасенко посчитал, что сокращённая рабочая неделя подойдёт только для чиновников, передаёт
Также Тарасенко напомнил, что переход на четырёхдневку пропагандирует Международная организация труда, которая аргументирует это растущей автоматизацией производства.
У нас ещё не настолько проведена роботизация, чтобы данная тема стала актуальной, — заключил депутат.
В России главным сторонником идеи перехода на сокращённую рабочую неделю стал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как сообщал News.ru, ряд работодателей, входящих в нацпроект по повышению производительности, могут провести эксперимент по внедрению четырёхдневки.