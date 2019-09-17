Фото: Страница сторонников депутата Госдумы Михаила Тарасенко/Facebook

Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Михаилу Цакунову, который был осуждён за применение насилия к полицейскому на акции протеста 5 мая 2018 года.

По данным объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, он был оправдан за отсутствием состава преступления. За Цакуновым признано право на реабилитацию, — говорится в сообщении. Цакунов был задержан 5 мая 2018 в...