Михаил Тарасенко Михаил Тарасенко Фото: Страница сторонников депутата Госдумы Михаила Тарасенко/Facebook

Заместитель председателя Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в российских условиях невозможен. Парламентарий предложил вместо четырёхдневки рассмотреть вариант с постепенным сокращением рабочих часов.

Тарасенко посчитал, что сокращённая рабочая неделя подойдёт только для чиновников, передаёт «Интерфакс». Депутат отметил, что в российскую экономику приходит недостаточное количество работоспособных граждан из-за демографической «ямы».

Также Тарасенко напомнил, что переход на четырёхдневку пропагандирует Международная организация труда, которая аргументирует это растущей автоматизацией производства.

У нас ещё не настолько проведена роботизация, чтобы данная тема стала актуальной, — заключил депутат.

В России главным сторонником идеи перехода на сокращённую рабочую неделю стал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как сообщал News.ru, ряд работодателей, входящих в нацпроект по повышению производительности, могут провести эксперимент по внедрению четырёхдневки.

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