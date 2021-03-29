Депутат Госдумы обвинил Instagram Dolce & Gabbana в пропаганде ЛГБТ

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Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный заявил о том, что в официальном аккаунте бренда Dolce & Gabbana в Instagram может содержаться «пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних». Запрос на проверку он направил в Генпрокуратуру.

По мнению депутата, пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер и напоминает настоящую атаку на образ жизни, ценности и культуру. По его мнению, об этом свидетельствует засилье в голливудских фильмах сюжетов, прямо или косвенно посвящённых теме гомосексуальности. В частности, выходят сериалы, в которых главные герои практикуют нетрадиционные отношения, а всех персонажей, которые выступают против этого, выставляют глупыми, нелепыми и всегда проигрывающими.

Мы пытаемся держать оборону в нашей стране. Мы не травим гомосексуалистов, не преследуем их, а лишь устанавливаем заслон для информационной атаки против наших ценностей, — цитируют Выборного «Известия».

Он добавил, что раньше дети впитывали знания о межполовых отношениях «на улице», то есть от своих же сверстников. Сейчас же с развитием Интернета они получают знания об этом из Сети.

Ранее общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец направила жалобу в МВД и Роскомнадзор из-за российского сериала «Чики», вышедшего в онлайн-прокате. Она требует привлечь к ответственности владельцев сервиса more.tv, на котором сериал доступен к просмотру. Общественница подчёркивает, что в сериале «уделено много внимания гомосексуальности несовершеннолетнего ребёнка», сына одной из героинь.

Как передавал NEWS.ru, в компании more.tv ответили на обвинения в пропаганде феминизма и ЛГБТ в сериале «Чики».

Создатели многосерийной картины подчеркнули, что к ним не поступало ни одного официального запроса по этому поводу или претензии. Как отметили в more.tv, сериал снят и распространяется в соответствии с законодательством.