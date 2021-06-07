Депутат Госдумы назвал способ победить взятки на дорогах

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил способ, который позволит победить коррупцию на дорогах. Инспекторы ГИБДД больше не будут брать взятки, если у них будут мобильные видеосредства и алкотестеры с фискальной памятью, приводит слова парламентария URA.RU.
Создатель и руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора»
Все спецсредства фиксации правонарушений должны быть фискальными. То есть они должны фиксировать и учитывать количество таких съёмок, потому что иногда полицейские фиксируют нарушение ПДД с помощью мобильных средств, догоняют нарушителя, останавливают, показывают ему видео и на месте решают вопрос. Берут деньги, стирают эту запись, и все мирно расходятся, — пояснил Лысаков.
Глава общественной организации добавил, что в России есть такие алкотестеры, которые позволяют соотнести количество измерений с количеством протоколов, но не все, а надо, чтобы фискальной памятью были оснащены все приборы.
Лысаков пояснил, что на подобных аппаратах стереть запись практически невозможно.
Она уже осталась в памяти, её оттуда не выкрадешь. И когда руководство проверяет (а оно может это делать либо по жалобе, либо выборочно), если на такой факт наткнется, то это тюрьма, — заявил депутат.
Как сообщалось ранее, Минпромторг РФ прорабатывает совместно с ГИБДД изменения в ПДД, связанные с пьяной ездой. Ведомства хотят установить алкозамки на все автомобили человека, который хотя бы раз попадался за рулём в нетрезвом виде.