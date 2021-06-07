Депутат Госдумы назвал способ победить взятки на дорогах

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анжела Абраменко NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Адвокат Дмитрия Гудкова Михаил Бирюков заявил, что бывшего депутата, покинувшего Россию, могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя. В беседе с РИА Новости он уточнил, что произойти этом может, если Гудкову предъявят заочное обвинение.

Сам политик ранее рассказал, что едет через Украину к родителям в Болгарию. Неявка по требованию следователя может повлечь за собой объявление в розыск. Но я считаю, что по истечении 48...