Депутат Госдумы находится в реанимации из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/7d1bdbe6-5580-11eb-9457-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из депутатов Госдумы находится в реанимации из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Один наш коллега в очень тяжёлом состоянии находится в реанимации, — цитирует РИА Новости спикера.

Володин не уточнил, кто именно из парламентариев был госпитализирован.

В конце декабря 2020 года председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что уже более трети депутатов нижней палаты парламента переболели COVID-19. По его словам, они получают лечение от коронавируса там, где был поставлен соответствующий диагноз. Спикер также сообщил, что президент передал депутатам благодарность за их работу в непростое время пандемии.

Володин добавил, что уже второй депутат скончался из-за коронавируса — его память почтили коллеги на заседании Госдумы. Представитель фракции КПРФ Валентин Шурчанов умер 18 декабря. Его коллега по фракции Ваха Агаев ушёл из жизни в сентябре.

По данным на утро 13 января, за сутки в России выявлено 22 850 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Среди регионов первое место по суточной заболеваемости удерживает Москва с приростом в 4320 заразившихся. На втором месте находится Санкт-Петербург, где за 24 часа зафиксировано 3003 случая заболевания. Замыкает тройку Московская область с показателем 1189 человек.

Наименьший темп суточного прироста заболевших, по последним данным, наблюдается в Республике Тыва, он составляет 0,2%. Также лидируют по этому показателю Ямало-Ненецкий автономный округ (0,3%), Магаданская область, Республика Алтай и Кемеровская область (0,4%), писал NEWS.ru.