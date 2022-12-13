Арестованный депутат Горинов пожаловался на отсутствие лечения в колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший муниципальный депутат Алексей Горинов, приговоренный к 6 годам и 11 месяцам лишения свободы за фейки про армию, пожаловался на холод, голод, а также отсутствие должного лечения в колонии, сообщает Telegram-канал его сторонников. В публикации утверждается, что Горинов болеет с 9 декабря, осужденные отвели его в медицинскую часть, но через два дня его отправили обратно. За все это время политик не получил медицинской помощи.

Сейчас он находится в отряде на общих условиях. Жалуется на холод, голод, отсутствие горячей воды, на невозможность лечь до отбоя, несмотря на то что у него сохраняется температура, его мучает постоянный кашель, одышка, — говорится в сообщении.

8 июля Мещанский суд Москвы приговорил Горинова к семи годам колонии по обвинению в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Как заявили в суде, 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина огласили на заседании Совета депутатов не соответствующие действительности данные о действиях армии. Котеночкина уехала из России в Армению.

Позднее Мосгорсуд сократил на месяц срок пребывания Горинова в колонии — до 6 лет и 11 месяцев.