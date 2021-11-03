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Депутат ГД усомнилась в выполнении плана вакцинации до конца года

23:19, 05 ноября 2021
Депутат ГД усомнилась в выполнении плана вакцинации до конца года Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com
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Депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что Россия не выполнит до конца года поставленный план по вакцинации. Согласно этому плану, сделать прививки от коронавируса должны до конца текущего года 70% россиян, сообщает URA.RU.

По мнению зампреда комитета по охране здоровья, в лучшем случае до конца года привьются порядка 60% россиян и то, если в стране не будут вводить жёсткие меры принуждения, например отстранять о работы и объявлять неблагополучную эпидемиологическую обстановку.

Сейчас, по данным от 4 ноября, общий коллективный иммунитет среди тех, кто должен быть привит, составляет 39%, это пока ни о чём, это меньше половины, — пояснила кандидат медицинских наук.

Медик согласна, что используемый правительством метод кнута и пряника даёт свои результаты и стимулирует людей к вакцинации. И если в данном случае кнут — это лишение возможности посещать общественные места без QR-кода, то пряник — это стимулирующие моменты типа розыгрыша 100 тысяч рублей среди вакцинированных.

И на сегодняшний день желающих привиться стало больше, появились очереди в пунктах предоставления услуг, это радует. Мы вообще мечтали, что коллективный иммунитет у нас будет к концу 2020 года, но значит, мы что-то не доделываем, — сказала депутат, добавив, что она за любые методы кнута и пряника.

Ранее иммунолог Николай Крючков дал свою оценку вакцинированности населения и объяснил, как правильно рассчитывать этот показатель. По его словам, оперштаб слегка завысил показатель коллективного иммунитета в России (46,8%).

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