Депутат ГД усомнилась в выполнении плана вакцинации до конца года

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что Россия не выполнит до конца года поставленный план по вакцинации. Согласно этому плану, сделать прививки от коронавируса должны до конца текущего года 70% россиян, сообщает URA.RU.

По мнению зампреда комитета по охране здоровья, в лучшем случае до конца года привьются порядка 60% россиян и то, если в стране не будут вводить жёсткие меры принуждения, например отстранять о работы и объявлять неблагополучную эпидемиологическую обстановку.

Сейчас, по данным от 4 ноября, общий коллективный иммунитет среди тех, кто должен быть привит, составляет 39%, это пока ни о чём, это меньше половины, — пояснила кандидат медицинских наук.

Медик согласна, что используемый правительством метод кнута и пряника даёт свои результаты и стимулирует людей к вакцинации. И если в данном случае кнут — это лишение возможности посещать общественные места без QR-кода, то пряник — это стимулирующие моменты типа розыгрыша 100 тысяч рублей среди вакцинированных.

И на сегодняшний день желающих привиться стало больше, появились очереди в пунктах предоставления услуг, это радует. Мы вообще мечтали, что коллективный иммунитет у нас будет к концу 2020 года, но значит, мы что-то не доделываем, — сказала депутат, добавив, что она за любые методы кнута и пряника.

Ранее иммунолог Николай Крючков дал свою оценку вакцинированности населения и объяснил, как правильно рассчитывать этот показатель. По его словам, оперштаб слегка завысил показатель коллективного иммунитета в России (46,8%).