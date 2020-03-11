https://static.news.ru/photo/5479f2cc-6378-11ea-86e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Глава думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв назвал странным распоряжение мэра Москвы Сергея Мобянина о временном запрете из-за коронавируса массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек.

Запрет распространяется на все развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе и те, что проводятся на открытом воздухе. Депутат расценил позицию столичных властей как полумеру.

Если угроза людям есть, матчи надо проводить вообще без зрителей. Если угрозы нет, тогда ограничивать не надо, — цитирует его РИА Новости.

Дегтярёв добавил, что на некоторых станциях московского метро, а также на вокзалах и рынках собирается гораздо больше людей, чем установленная мэрией планка в пять тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, запрет на проведение массовых мероприятий в Москве будет действовать до 10 апреля. Столичные власти отменили фестивали Крымская весна«, «Большая перемена» и «Эко-Фест», а от организаторов других мероприятий потребовали ограничить численность посетителей.