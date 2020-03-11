Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Глава думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв назвал странным распоряжение мэра Москвы Сергея Мобянина о временном запрете из-за коронавируса массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек.

Запрет распространяется на все развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе и те, что проводятся на открытом воздухе. Депутат расценил позицию столичных властей как полумеру.

Если угроза людям есть, матчи надо проводить вообще без зрителей. Если угрозы нет, тогда ограничивать не надо,цитирует его РИА Новости.

Дегтярёв добавил, что на некоторых станциях московского метро, а также на вокзалах и рынках собирается гораздо больше людей, чем установленная мэрией планка в пять тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, запрет на проведение массовых мероприятий в Москве будет действовать до 10 апреля. Столичные власти отменили фестивали Крымская весна«, «Большая перемена» и «Эко-Фест», а от организаторов других мероприятий потребовали ограничить численность посетителей.

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