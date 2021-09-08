В Госдуме предрекли России «эру водородного транспорта»

Появление на улицах Москвы автобуса на водороде является «шагом в будущее» — к «эре водородного транспорта» в России, предрёк в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) Александр Старовойтов. Парламентарий добавил, что в случае успеха пилотного проекта в столице водоробусы могут прижиться и в регионах. Собеседник отметил, что такие технологии уже применяют в Китае и Европе.

Политик подчеркнул, что нынешние электробусы не такие экологически чистые. Всё дело в проблеме утилизации батарей для тех же автобусов, электрокаров или бытовых батареек, коих выбрасывается в год в РФ около 20 млн штук — в РФ отсутствует необходимая инфраструктура, заключил Старовойтов.

Когда мы говорим про экологичность, то оцениваем единицу транспорта, есть ли выбросы или нет. Но нужно рассматривать всю инфраструктуру. Электричество, например, мы получаем, в том числе сжигая уголь, получая серьёзные выбросы. Во многих регионах отстаивают троллейбусы, хотя они не являются полностью экологически чистым транспортом. Это неправильный и не комплексный подход, — заявил депутат.

Он отметил, что курсирующие по Москве электробусы не смогут эффективно использовать в российских регионах из-за высокой стоимости. Самая дорогая деталь — батарея, а у регионов нет столько денег, сколько есть у мегаполиса.

Если смотреть масштабно, то все регионы могут перешагнуть электробусы после того, как пилотный проект — водоробус — покажет себя в Москве и начнётся эра водородного транспорта, — резюмировал Старовойтов.

В течение года опытный образец водоробуса пройдёт испытания на московских улицах. Параллельно будет проработан вопрос о создании зарядной инфраструктуры, сообщил накануне руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Прототип автобуса, работающего на водородных топливных элементах, представил завод КамАЗ, который входит в «Ростех». Одним из главных преимуществ машины Чемезов назвал увеличенный по сравнению с электробусами пробег: вместо 70 км водоробус на одной заправке может пройти 250 км. Его можно использовать для внутригородского и междугороднего сообщения.

Ранее гендиректор Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова Михаил Гордин сообщил, что российские инженеры намерены перевести авиационный двигатель ВК-2500 на водородное топливо в ближайшие пять лет.