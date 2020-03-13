https://static.news.ru/photo/baf37796-6556-11ea-a43d-fa163e074e61_660.jpg Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Круглый стол на тему «Права женщин в современном мегаполисе» прошёл в Мосгордуме. Депутат Государственной думы Оксана Пушкина предложила создать дополнительные кризисные центры для женщин в стране.

По её словам, в настоящий момент таких учреждений не хватает, передаёт КП. Политик привела в пример ситуацию со спасением жительницы Ингушетии от домашнего насилия.

Сегодня утром мы в очередной раз завершили свою работу, спасая ингушскую женщину от домашних тиранов. Из-за нехватки центров, куда можно было бы разместить женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации, она находится у нас. Не в ресурсной квартире, а просто у нашего сотрудника, — поделилась она.

Как ранее писал NEWS.ru, кризисный центр «Анна» опубликовал доклад, из которого следует, что в 2017 году почти каждой десятой убитой в мире женщиной была россиянка.Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2017 году были убиты более 87 тысяч жительниц разных стран мира. По официальной статистике МВД России, в этом же году жертвами преступлений в стране стали 8,5 тысячи женщин.

Отмечается, что российская статистика неточная, поскольку не учитывает, например, «повреждения с неопределёнными намерениями», которые стали причинами смерти, а это, по данным полиции, около 40% женских смертей. Кроме того, не учтены и «убийства чести» женщин их родственниками-мужчинами. Авторы доклада отметили, что в 2018 году Россия набрала ноль баллов в области законодательства по защите женщин, в том числе от насилия, и оказалась на одном уровне с Либерией, Габоном, Ираном и ОАЭ