Депутат ГД предложил вернуть самоподготовку для начинающих водителей

https://static.news.ru/photo/4279e372-28b0-11eb-bd29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Нарабатывать навыки управления автомобилем новички могут под наблюдением не только инструктора автошколы, но и любого другого опытного водителя, например родственника. Такого мнения придерживается член думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Депутат предлагает вернуть ранее существовавшую, но отменённую в 2013 году, систему самоподготовки начинающих водителей. Он пояснил, что многим новичкам неудобно посещать автошколу из-за графика работы и по каким-либо другим причинам. Такие люди могли бы набирать практику вождения в приемлемое для них время под присмотром опытного водителя — родственника или знакомого.

Это комфортнее психологически и выгодно с финансовой точки зрения, поскольку кому-то для уверенной езды может не хватить определённого автошколой количества практических занятий и придётся платить отдельно за дополнительные.

По мнению депутата, наставником для новичка может быть любой водитель, имеющий более чем двухлетний стаж безаварийной езды. Основные условия: он не должен ранее привлекаться за серьёзные нарушения ПДД или быть лишённым прав.

Лысаков добавил, что для самоподготовки водителей следует прописать ряд ограничений. В частности, запрет на езду ночью, присутствие в автомобиле третьих лиц, кроме курсанта и наставника, чтобы он не отвлекали разговорами.

Выделять автомобили, управляемые новичками, в потоке парламентарий предлагает изображением зелёного листка дерева или знаком, аналогичным знаку начинающего водителя.

Идею депутата поддержал координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов. По его словам, современные автомобили проще в правлении, поэтому помочь в наработке практики может практически любой водитель, сообщает «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что в МВД предлагают разрешить управление автомобилем лицам в возрасте с 17 лет. Однако до достижения совершеннолетия такие водители должны ездить под присмотром старших.