Депутат ГД предложил создать бюджетные места на второе высшее в медвузах

https://static.news.ru/photo/38dcabf6-1da2-11eb-b735-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой создания бюджетных мест на второе высшее образование в медицинских вузах. Соответствующее письмо он направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

В своём обращении Власов указал на дефицит квалифицированных медицинских кадров, который особенно сильно заметен в небольших населённых пунктах. Он считает, что на фоне этой проблемы государству необходимо разработать стимулирующие меры для привлечения людей в эту сферу.

Такой мерой может стать введение бюджетных мест в вузах для лиц, получающих второе высшее образование по медицинским специальностям. Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения, — отметил депутат.

Он добавил, что также это позволит сформировать резерв медицинских кадров, который может быть задействован при чрезвычайных ситуациях, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru, ранее главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН Андрей Каприн сообщил, что из-за эпидемии коронавируса профессия врача стала более популярной.