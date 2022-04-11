Депутат ГД предложил не пускать «предателей» обратно в Россию

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что нижняя палата парламента страны должна разработать закон, который запретил бы возвращение «предателей» в Россию. Он добавил, что параллельно с этим нужно лишать этих людей российского гражданства. В своём Telegram-канале он перечислил тех, кого парламентарий считает «предателями».

Конституция Российской Федерации — для граждан России, а не для предателей своего Отечества. Они сами сделали свой выбор. Это назревшее решение, — написал Хамзаев.

Он указал на то, что многие личности, оказавшись за границей, продолжают «поливать Россию грязью».

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее назвал запрет на русскую культуру актуальным западным трендом, а политические имбецилы и «убогие диванные русофобы» упражняются на эту тему. Он добавил, что Фёдора Достоевского, Антона Чехова, Дмитрия Шостаковича и Александра Пушкина многие европейцы «с клиническим удовольствием предают анафеме».

Несмотря на тренды, по мнению политика, власти западных стран с помощью формальных проволочек «вполне готовы прикарманить» материальные ценности России в области культуры, которые временно находятся за границей.