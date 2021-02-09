Депутат ГД назвал настоящий размер минимальной пенсии

https://static.news.ru/photo/fd6b7bb8-6b46-11eb-af68-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что минимальная пенсия россиян должна быть не менее 31 тысячи рублей. Причём выплаты необходимо поднять всем категориям пенсионеров.

Расчёт «минималки» Миронов назвал научно обоснованным.

Ещё год назад совместно с РАН мы посчитали среднюю минимальную потребительскую корзину на одного гражданина — вышла 31 тысяча рублей. Мы считаем, такой должна быть минимальная пенсия, — сказал политик в интервью URA.RU.

Также, по мнению лидера справороссов, необходимо ввести единые правила расчёта пенсии. Формула для этого должна быть максимально простой и понятной. Размер пенсии должен зависеть только от стажа, зарплаты и условий труда.

Сергей Миронов назвал три способа увеличения пенсий россиян. Это можно сделать путём корректировки бюджета и установления справедливых отчислений в Пенсионный фонд для богатых людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заявление на получение пенсии умерших родственников россияне могут теперь подать в электронном виде. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин.