Депутат ГД назвал главную проблему при списании соцвыплат в счёт долгов
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
04:23, 25 августа 2021
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
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Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков назвал главную трудность при запрете списания социальных выплат в счёт долгов и возврате уже списанных денег. Выплаты будет нелегко отделить от других денег в банке, пояснил депутат в интервью ТАСС.
Проблема в трудоёмкости процесса — нужно выявлять, у кого списаны эти платежи, — рассказал агентству Аксаков.
По его словам, госорганы, которые перечисляют социальные выплаты, должны маркировать их специальными кодами. Банки должны за этими кодами следить и не списывать поступившие деньги в пользу кредиторов.
В реальности же код на такие выплаты бывает не проставлен или сотрудники банка не обратили на него внимание и списали средства.
Ранее Владимир Путин предложил запретить списывать у населения в счёт долгов социальные выплаты, в том числе и деньги на детей. Об этом президент заявил на очередном съезде партии «Единая Россия».