Депутат ГД назвал главную проблему при списании соцвыплат в счёт долгов

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков назвал главную трудность при запрете списания социальных выплат в счёт долгов и возврате уже списанных денег. Выплаты будет нелегко отделить от других денег в банке, пояснил депутат в интервью ТАСС.

Проблема в трудоёмкости процесса — нужно выявлять, у кого списаны эти платежи, — рассказал агентству Аксаков.

По его словам, госорганы, которые перечисляют социальные выплаты, должны маркировать их специальными кодами. Банки должны за этими кодами следить и не списывать поступившие деньги в пользу кредиторов.

В реальности же код на такие выплаты бывает не проставлен или сотрудники банка не обратили на него внимание и списали средства.

Ранее Владимир Путин предложил запретить списывать у населения в счёт долгов социальные выплаты, в том числе и деньги на детей. Об этом президент заявил на очередном съезде партии «Единая Россия».