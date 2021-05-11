Депутат ГД: для борьбы с обходом импортозамещения нужен не стимул, а чистки

Госзаказчики и госкомпании обходят действующий с 2021 года режим квотирования на закупки у российских производителей. Проблема настолько серьёзная, что её даже обсуждали на правительственном совещании у вице-премьера Юрия Борисова. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на инсайдеров в правительстве. Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов рассказал NEWS.ru о дырах в законодательстве, которые позволяют обходить квоты, о том, как бороться с проблемой, а также о том, почему нужно немедленно уволить менеджеров госкорпораций.

— Несмотря на действующий режим минимальной доли закупок у отечественных производителей для некоторых товаров, госзаказчики и госкомпании обходят это требование. Почему?

— Ничего удивительного в этом нет. В госкорпорациях сидят люди, заточенные на импорт. Там высока коррупция. Западные компании дают серьёзные откаты. Им невыгодно закупать наши товары и услуги. Это и есть основная проблема — подобная компрадорская настроенность менеджеров наших компаний (компрадор — торговец, посредничающий между своим национальным рынком развивающейся страны и иностранными компаниями, часто колониальными). И коррупция.

— Можно ли как-то изменить эту ситуацию?

— Можно. Нужно совершенствовать законодательство прежде всего в области условий закупки. Сейчас сказано, что если не участвует российский поставщик, то иностранная компания имеет право участвовать. Из-за этого тендеры составляются таким образом, что специально искусственно исключают для российского поставщика возможность участия. Также проблема в цене, в 15% (цена победителя аукциона снижается на 15%, если в заявке хотя бы один из товаров иностранный, исключение — товары из государств ЕАЭС). Эта разница небольшая, и её иностранные компании легко преодолевают. Так что нужно совершенствование законодательства, ещё необходимо повысить ответственность менеджеров за недобросовестную работу. Нужна чистка менеджеров госкомпаний.

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— А как осуществить чистку? Менеджеры будут этому сопротивляться.

— Это сделать очень легко при наличии политической воли.

— Почему изначально не учли то, что ограничения будут легко обходить?

— У нас вот уже 30 лет приоритет отдаётся импорту. У нас изначально была кампания не импортозамещения, а экспортозамещения. Мы искренне считали, что нам хватит газа, нефти и бензина на то, чтобы обеспечивать страну. Это такое наше местное разделение труда. Это убеждение элиты 1990-х годов, которое сохранялось до тех пор, пока не ввели санкции в 2014-м.Тем не менее именно сознание элиты — это ключевой фактор для импортозамещения.

— Вы не знаете подробности о работе над ошибками, которая сейчас ведётся в правительстве?

— Не знаю о таком.

— А вы сами или фракция «Справедливой России», к которой вы относитесь, будете предлагать, например, соответствующие поправки в законодательство?

— В следующем созыве обязательно займёмся. Пока же в этом созыве доделаем те дела, которые уже начали.

— Тем не менее в целом вам кажется, что направление, в котором движется импортозамещение, правильное?

— Направление правильное. Но движется очень медленно. Это всё из-за менеджеров госкорпораций с менталитетом из 90-х, о которых я говорил. Не надо никаких стимулов, нужно их выгнать и нанять вместо них других людей.