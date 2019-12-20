https://static.news.ru/photo/5f606f1a-2302-11ea-b0bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов предложил учить школьников основам ведения семейного бюджета.

По его мнению, знания о том, как распределять и экономить средства, на что их тратить учащиеся должны получать на факультативных занятиях. Парламентарий полагает, что их следует проводить в ходе одной из четвертей раз в неделю.

Чернышов подчеркнул, что знания о планировании семейного бюджета необходимо давать именно в школе. Он пояснил, что выпускники уже должны обладать ими до того, как уедут учиться в вузы в другие города, где будут жить в общежитиях, сообщает АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что российские семьи постепенно отказываются от общего бюджета. В ходе опроса, проведённого среди женщин проектом проектом «Леди Mail.ru», только 49% респонденток высказались за сохранение семейного бюджета.