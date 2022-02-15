В Госдуме допустили отказ россиян от 13-й зарплаты ради Донбасса

Россияне готовы на понижение уровня жизни вследствие санкций, которые могут быть наложены из-за признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом на заседании Госдумы заявил депутат от КПРФ Казбек Тайсаев, отвечая на вопрос представителя партии «Новые люди» Антона Ткачева, сообщает РБК.

Ткачёв, в частности, выразил сомнение, что жители России готовы «отказаться от зарплаты и части холодильника» ради перспективы признания ДНР и ЛНР. Кроме того, он назвал «неочевидными» перспективы признания республик.

Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты, — сказал в ответ на это Тайсаев

Он добавил, что на Донбассе более 600 тысяч человек являются гражданами России, поэтому «мы обязаны по Конституции защитить и обеспечить безопасность этих людей».

Ранее сегодня депутаты Гоcдумы проголосовали за признание ДНР и ЛНР. Отмечается, что признание Россией республик Донбасса противоречит Минcким соглашениям.