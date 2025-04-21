Депутат дал советы, как лучше всего защититься от киберпреступников Депутат Коркин призвал всех использовать двухфакторную аутентификацию

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Для защиты конфиденциальных данных от киберпреступников нужно прежде всего использовать сложные и уникальные пароли, а также двухфакторную аутентификацию, заявил РИАМО депутат Мособлдумы Максим Коркин. Он также призвал всех настроить приватность профилей в социальных сетях и мессенджерах.

Необходимо соблюдать рекомендации по кибербезопасности, которые включают в себя: <...> установку и регулярное обновление программного обеспечения на всех своих устройствах, в том числе антивирусного, <...> проверку писем, адресов отправителей, содержания сообщений и ссылок в них, — перечислил Коркин.

Он напомнил, что не стоит передавать третьим лицам копии своего паспорта и личную информацию. Депутат также посоветовал завести отдельный номер телефона для банковских операций, игнорировать подозрительные ссылки и QR-коды и никогда не сообщать коды из СМС.

Ранее эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович посоветовал отправить на номер, с которого звонит незнакомец — потенциальный мошенник, сообщение: «Напишите». Эта фраза, по его словам, моментально отпугивает всех преступников.